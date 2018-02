300 forældre i protest: Frygter ulykker på farlig skolevej

Flere end 300 forældre til skolebørn på Bryndum Skole har skrevet under på, at de ønsker en 400 meter cykelsti, som skal være med til at forhindre grimme ulykker.

Esbjerg: Hist hvor vejen slår en bugt, ligger Bryndum Skole så smukt. Men der er intet smukt over skolebørnenes mulighed for at nå dertil - kun gys og gru. Det mener flere end 300 forældre, som har sat deres underskrifter på en skrivelse, som de håber vil få politikerne i Esbjerg Byråd til hurtigst muligt at prioritere midler til anlæggelse af 300-400 meter cykelsti langs Bryndumvej. Forældrene har fået nok, efter at Din Forsyning er begyndt at køre med store entreprenørmaskiner i forbindelse med separatkloakering i området ved skolen. - Vi har i lang tid forsøgt os med den sobre linje, hvor de trafiksikkerhedsmæssige forhold er blevet drøftet ved møder med kommunen, uden at der er sket noget. Nu, hvor man er gået i gang med kloakeringen, undrer vi os over, at man ikke samtidig får anlagt de sidste par hundrede meter cykelsti, forklarer Carsten Rønneby, talsmand og medlem af skolebestyrelsen.

Projektliste Af Esbjerg Kommunes projektliste fremgår det, at de 3-400 meter cykelsti til en pris på omkring to mio.kr. befinder sig på listen, men den er ikke blandt prioriterede projekter i 2018.

Flere børn i bil Konkret handler det om, at cykelstien parallelt med Bryndumvej, som betjener børnene fra blandt andet Bryndum og det forholdsvis nye villakvarter ved Landlystvej, stopper før den når helt hen til skolen. Især børnene, som skal hen til bygningerne, som huser indskolingen, må derfor typisk fortsætte den sidste del af cykelturen på fortovet eller på den relativt smalle kørebanen sammen med de mange biler i morgen-myldretiden. - Helt konkret frygter vi den korte bane, at der sker noget alvorligt med vores børn, og lige i øjeblikket, hvor der graves og kloakeres i området, oplever vi flere, som ikke tør lade deres børn cykle selv, hvilket igen har en selvforstærkende effekt, fordi flere så kører deres børn i biler, siger Carsten Rønneby. Men cykelstien er ikke det eneste, der er skrevet på de bekymrede forældres ønskeliste til politikerne. I mange år har man nemlig også ønsket, at der blev gjort noget ved krydset, hvor Bryndumvej munder ud i Tarp Byvej ved Tarp Bageri. Ved det dårligt oplyste fodgængerfelt opstår der ifølge forældre jævnligt farlige situationer, som man i sidste ende ønsker løst med en lysregulering af krydset. Sidst, men ikke mindst, opfordrer Carsten Rønneby politikerne til at finde en mere sikker løsning for de elever, som kommer fra Guldager Stationsby og Ravnsbjergparken og skal forcere byens måske mest trafikere rundkørsel ved Stormgade for at komme til og fra skole. - Det er lidt, som om man har lavet en ny skolestruktur uden at tænke på opdatering af en sikker skolevej for børnene, siger Carsten Rønneby.