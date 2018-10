30 nye bynære familieboliger på vej i Esbjerg

Boligforeningen Fremad vurderer ifølge kommunen, at huslejeniveauet ikke bliver et problem i forhold til udlejning, fordi boligerne ligger forholdsvis bynært med to kilometer til centrum og tæt på indkøb og offentlig transport.

På det seneste byrådsmøde godkendte samtlige politikere den såkaldte Skema A-ansøgning fra Boligforeningen Fremad til Landsbyggefonden, hvilket er forløberen for, at byggeriet kan blive til noget. Kommunen skal yde 10 procent i grundkapital af byggeriets anskaffelsessum, der bliver på i alt 64 millioner kroner. Lejlighederne får en gennemsnitlig størrelse på 107 kvadratmeter, og huslejen - eksklusiv forbrug - bliver på 8.292 kroner for den størrelse bolig.

Esbjerg: 30 familieboliger på Niels Lambertsens Vej 6 fordelt i et etagebyggeri med 10 treværelses-lejligheder på 1., 2. og 3. sal og en dagligvareforretning i stueetagen er en udmærket idé, som Esbjerg Kommune gerne vil støtte.

For et par år siden var det Grafisk Trykcenter, der selv ønskede at virkeliggøre boligprojektet på det lidt træt-udseende område, men udviklingen er nu i hænderne på ejendomsudvikler H. Skjøde Knudsen A/S og Boligforeningen Fremad.Byggeriet placeres i et bygningsmæssigt blandet område med et eksisterende villakvarter mod nord og etagehuse syd for Strandby Kirkevej samt erhvervsbygninger på selve grunden. Nedrivningen af det eksisterende byggeri går i gang om kort tid og ventes at fortsætte året ud.

Nedrivningsentreprisen er startet i forhold til fjernelsen af Grafisk Trykcenter, oplyser projektleder Jan Hegner Hansen fra ejendomsudvikler og totalentreprenør H. Skjøde Knudsen A/S. Foto: André Thorup

Klart i 2020

Boligerne opføres på den grund, hvor Grafisk Trykcenter tidligere havde til huse, og det sker efter den såkaldt delegerede bygherremodel. I henhold til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens database, OIS, har ejendomsudvikler og totalentreprenør H. Skjøde Knudsen A/S købt dels Niels Lambertsens Vej 6, dels nummer 10, som var en privat villa. De to grunde er nu sammatrikuleret. Nabogrunden - hjørnegrunden ud mod Strandby Kirkevej og Kvaglundvej - Strandby Kirkevej 185 er overtaget af Coop Danmark A/S.

For nogle år siden, da byggeriet først blev omtalt, var der planer om at etablere en ubemandet tankstation på hjørnegrunden, og dengang var det også meningen, at boligerne skulle være ungdomsboliger.

Ifølge projektleder Jan Hegner Hansen fra H. Skjøde Knudsen, indledes nedbrydningen af det gamle Grafisk Trykcenter samt villaen om kort tid, og det arbejde vil fortsætte resten af året. Han oplyser, at byggeriet vil stå klart i marts 2020. Til den tid vil bygningen være opdelt i to såkaldte ejerlejligheder - boligerne fra 1. sal og opefter, som Fremad står for, og en ejer af dagligvareforretningen.

Grunden opdeles, så Boligforeningen Fremads afdeling får egen indgang til lejlighederne i den vestlige del af grunden, hvor der også etableres parkering forbeholdt beboerne, fælles opholdsarealer og cykelskure.