3 mærkesager

Edvard Korsbæks tre politiske mærkesager:

Miljø og klima Får vi ikke styr på klimakrisen kan det hele være lige meget. Jeg vil arbejde for, at vi får en grøn omstilling. Alt skal vurderes på en grøn bundlinje i stedet for som nu på en økonomisk.

Socialpolitik Vi har 63.000 fattige børn. Det kan vi ikke være bekendt. Vi vil afskaffe fattigdomsydelserne. Vi har brug for en masse indvandrere, for vi kommer til at mangle arbejdskraft.

Bureaukrati De offentligt ansatte skal have lov til at arbejde fagligt i stedet for at blive kontrolleret og registreret. Respekten for fagfolk skal tilbage.