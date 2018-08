29-årig har åbnet Style Garage i Ribe

Ribe: Efter mere end otte år som frisør hos Salon Tigo i Ribe har 29-årige Stella Maren Sørensen nu har kastet sig over en hverdag som selvstændig make up artist.

Dette sker ud fra en base i garagen i hjemmet på Mosevej i Ribe, og dermed springer hun ud i et eventyr, hun længe har drømt om.

- Jeg har længe gerne villet noget mere i make up og styling, og jeg prøvede sammen med Tina (Georgsen fra Salon Tigo, red.) at finde ud af noget der. Da det ikke kunne lade sig gøre, prøver jeg at gøre det selv, fortæller Stella Maren Sørensen, der i høj grad har planer om at være mobil, og som stadig også vil klippe.

- Jeg vil rigtig gerne køre ud til kunder, men de kan selvfølgelig også komme her, forklarer hun og tilføjer, at hun siden åbningen har haft masser at lave og er blevet godt modtaget, siden hun åbnede Style Garage i starten af august.

Hendes mand er også nystartet selvstændig, og med to mindre børn derhjemme gælder det om at være fleksibel i hverdagen.

- Jeg har ja hatten på, for så kan man komme langt, og jeg føler mig meget privilegeret i at kunne starte som selvstændig i min hjemby, siger Stella Maren Sørensen.