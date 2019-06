29-årig esbjergenser med i ny sæson af Korpset

Esbjerg: Torsdag 4. juli er der premiere på sæson 3 af "Korpset - gjort af det rette stof" på TV 2 og TV 2 PLAY. I forhold til de tidligere sæsoner er der i den grad skruet op for hårdheden i denne sæson, hvor 12 nøje udvalgte aspiranter kaster sig ud i et otte dages kursusforløb baseret på tre tidligere elitesoldaters erfaringer og oplevelser fra deres virke. De 12 aspiranter har meldt sig til kurset for at presse sig selv til kanten og finde ud af, om de er gjort af det rette stof der skal til, hvis man vil være en del af elitesoldaternes verden.

Blandt aspiranterne er 29-årige Kenneth Friis Aaboe fra Esbjerg V.

Det er de to tidligere jægersoldater, Thomas Rathsack og Erik B. Jørgensen, der fungerer som instruktører, ligesom de også gjorde det i sæson et og to. De får denne gang selskab af en ny instruktør, den tidligere frømand Claus Victor Staun. Anders Damm-Hejmdal er læge og overvåger de 12 aspiranter og deres fysiske og mentale helbred.