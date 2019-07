Esbjerg: En 28-årig mand fra Esbjerg måtte fredag ved middagstid sigtes for både trusler om vold og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Den 28-årige havde ifølge politiet opsøgt en kiosk på Strandbygade i Esbjerg, hvor han generede personale og kunder. Da han efterfølgende forlod kiosken, begyndte han at råbe ad forbipasserende og bilister på Strandbygade, og klokken 12.16 blev han derfor anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Politiet valgte der at visitere manden, hvilket angiveligt skulle have gjort manden så vred, at han til den ene betjent udtalte 'Det bliver værst for din bror og familie'. Den 28-årige blev derfor også sigtet for trusler om vold.

Den 28-årige blev taget med for at køle ned, oplyste Syd- og Sønderjyllands Politi. Senere fredag skulle den 28-årige afhøres.