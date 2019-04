28-årig er ny badmintonformand i Ribe

Ribe: 28-årige Steffen Ruppert kan fremover beskæftige sig endnu mere med badminton, end han hidtil har gjort gennem sit virke som træner i Ribe Badminton Club og jobbet som konsulent i DGI Badminton.

Han har nemlig taget formandskasketten på i netop Ribe Badminton Club, og det skridt ser han som et ret naturligt et.

- Jeg har været træner i klubben i fire år, og i den tid har der været en stor vækst på primært ungdomssiden, så nu ser jeg det som et skridt videre at komme ind og lave noget frivilligt bestyrelsesarbejde i klubben. Jeg vil gerne bidrage til en fortsat positiv udvikling i klubben, og måske kan vi med små skridt nærme os en størrelse af foreningen, som den var på for år tilbage, siger Steffen Ruppert, som i dag bor i Esbjerg, men har håb om at flytte til Ribe.

Han vil gerne have, at Ribe Badminton Club får nogle flere haltimer og et par hold mere inden for nær fremtid. Og derudover ser han også en fordel i, at han nu både arbejder til dagligt med badminton og er bestyrelsesformand.

- Alt jeg laver nu har jo noget med badminton at gøre, og det er bestemt en god idé at forene mit job og formandsposten, for så får jeg kendskab til, hvad der foregår på begge sider af bordet, siger Steffen Ruppert.