27 elever begynder i kommunens klasser for ordblinde

Den første tidsfrist er overskredet for at tilmelde sit barn Esbjerg Kommunes nye ordblindeklasser på Spangsbjergskolen Cosmos. Alle pladser er endnu ikke besat, og derfor kan man stadig ansøge om at blive optaget i en af klasserne for ordblinde elever.

Esbjerg Kommune: Ordblinde elever fra 7., 8. og 9. klasserne bliver i det nye skoleåret samlet på Spangsbjergskolen Cosmos. Her har Esbjerg Kommune valgt at oprette en klasse på hver af de tre årgange med udelukkende ordblinde elever. Nu har Spangsbjergskolen Cosmos modtaget ansøgninger fra kommende elever, og kan derfor fortælle, hvor mange elever hver klasse vil få. - På nuværende tidspunkt bliver der 14 elever på 7. årgang, 7 elever på 8. årgang og 6 elever på 9. årgang. Vi er godt tilfredse med antallet af ansøgninger, og vi er glade for, at vi kan komme i gang på alle tre årgange. Vi har endnu ikke lukket for tilmeldingen, men vi har haft den første frist i tilfælde af, at der var for mange ansøgere. Men det betyder, at man stadig kan nå at sende en ansøgning om optag til en af klasserne, siger Morten Mærsk Schmidt, skoleleder for Cosmosskolerne. I hver klasse må der maksimalt være 16 elever.

Kurser og kompetenceudvikling Selvom næste skoleår begynder om knap to måneder, er der endnu ikke en fastlagt plan over undervisningen for de kommende elever. - Undervisningen er stadigvæk i planlægningsfasen. Men vi har blandt andet fået vejledning af kommunens ordblinderådgivere og ordblinde.dk om, hvad der skal til for at opkvalificere vores lærere til at undervise ordblinde elever. Derfor får lærerne et kursus lige efter sommerferien, og over tid vil der være kompetenceudvikling, så lærerne kommer på flere kurser. Den løsning er jeg på ingen måde bekymret for, da det er kompetente lærere, som virkelig brænder for opgaven, siger Morten Mærsk Schmidt.