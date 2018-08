26 familieboliger skal erstatte institution i Grønlandsparken

Det er meningen, det gamle institutionsbyggeri fra 1980 skal jævnes med jorden. Bygningerne vurderes ikke at kunne udlejes til anden side, og da de i øvrigt står over for en større renovering, ønsker Boligforeningen '32, der ejer ejendommen, at omdanne området til et nyt attraktivt boligområde med tæt-lav bebyggelse. Boligforeningen ejer i øvrigt også Blåbjergparken vest for området.

Plan & Miljøudvalget behandlede på sit seneste møde et forslag til lokalplan for boligområdet, der ligger i tilknytning til nuværende tæt-lave boligbyggerier i Grønlandsparken, og ifølge næstformand i udvalget, Kurt Bjerrum (V), sendes plangrundlaget for familieboligerne nu ud til offentligheden i en fire ugers høring.

Sti og opholdsarealer

Lokalplanen giver mulighed for at opføre tæt-lav boliger i op til to etager og med en bebyggelsesprocent på 40. Lokalplanen fastsætter også rammerne for nybyggeriets placering og udformning og sikrer, at de kommende boliger udformes, så de passer ind i det omgivende område. I henhold til lokalplanen skal der etableres både fælles og individuelle opholdsarealer i tilknytning til boligerne. Lokalplanforslaget omfatter et område på cirka 1,4 hektar - eller 14.000 kvadratmeter.

Der er i dag en offentlig sti i den nordlige del af området. I henhold til lokalplanen skal stien bevares, ligesom det skal sikres, at der er samspil med det eksisterende stisystem i Gjesing.

Esbjerg Kommune opsagde med udgangen af sidste år lejemålet på institutionen i Grønlandsparken, hvilket medførte et tab for Boligforeningen '32 - et tab, der kun er beboere til at betale. I marts bevilgede Esbjerg Byråd boligforeningen den såkaldte grundkapital - små 5,3 millioner kroner - til de 26 almennyttige boliger.