En 26-årig mand blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Esbjerg, sigtet for handel med 298 gram amfetamin.

Ribe: Efter en narkorazzia med flere ransagninger i Ribe onsdag eftermiddag, fængslede Syd- og Sønderjyllands Politi en 26-årig mand i forbindelse med besiddelse af 74,4 amfetamin på en adresse i Saltgade.

Den 26-årige mand blev herefter fremstillet i grundlovsforhør torsdag kl. 11 for lukkede døre ved retten i Esbjerg, og her udvidede man sigtelsen til at omfatte handel med 298 gram amfetamin.

Manden sigtes efter straffelovens paragraf 191, men nægter sig skyldig, og blev herefter varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.

I lignende sager har besiddelse og handel med 300 gram amfetamin givet fængselsdomme på mellem halvandet og to et halvt år.

Det vurderes, at en enkelt gram amfetamin koster omkring 150 kr. i salgspris, hvilket ville kunne have indbragt den 26-årige mand 44.700 kr.