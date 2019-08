26-årig løsladt efter indbrud og indbrudsforsøg i Ribe

Ribe: Natten til torsdag rykkede Syd- og Sønderjyllands politi ud to gange i Ribe.

Første gang var kl. 02.40, da man modtog en melding om et indbrudsforsøg i Sct. Nicolaj Gade. Her var der blevet smidt en sten gennem en rude, hvilket dog vækkede ejeren, og gerningsmanden stak af. Kort efter modtog politiet en henvendelse fra en adresse i Fiskergade. Her var et vindue på haspe blevet åbnet, hvorefter der var stjålet en PH-bordlampe.

Senere på natten modtog politiet så et signalement på en mulig gerningsmand, og ud fra dette kunne politiet anholde en 26-årig mand fra Ribe, som blev taget med på stationen, idet man mener der kan være den samme mand, der står bag begge episoder.

Den unge mand er i forvejen kendt af politiet, men han blev torsdag formiddag løsladt, fordi de rette kriterier ikke var opfyldt for at manden kunne fremstilles i grundlovsforhør.

Selvom manden er løsladt er han stadig sigtet i sagen.