25 grundejere kontaktet: Første udkast til Brammings gårdforbedringer snart klar

Værkstedssmøgen i Varde har været igennem en større gårdforbedring, som ses på de to billeder, og det er et projekt lignende dette, man arbejder på at gennemføre i området syd for Skolegade i Bramming med et budget på fem mio. kr. Foto: Mogens Dam Lentz

Esbjerg Kommune er nærmere en færdiggørelse af den grovskitse til det gårdforbedringsprojekt til fem mio. kr., der snart kan præsenteres for beboere, ejere og lejere i området mellem Skolegade og Nørregade.

Bramming: Det er en erfaren herre, Esbjerg Kommune har sat til at lave forarbejdet for det store gårdforbedringsprojekt, der i disse uger går ind i en afgørende fase i og omkring Skolegade i Bramming. Konsulent og advokat Mogens Dam Lentz har deltaget i 120 gårdforbedringsprojekter over hele Danmark, og han har nu talt med de 25 relevante grundejere på Skolegade og i området mellem Skolegade og Nørregade for at spørge dem, hvorvidt de ønsker at stille deres grund og baggårde til rådighed i det store projekt. - Vi ønsker at rette op på det lidt rodede udtryk, der er på sydsiden af Skolegade, siger byplanlægger hos Esbjerg Kommune, Kristine Dagnæs-Hansen, og forklarer, hvordan hun sammen med Mogens Dam Lentz arbejder på, hvorvidt det er muligt at åbne mellem flere gårdarealer, og dermed give større muligheder for at være kreative i forhold til gårdforbedringer. - Vi har forsøgt at komme i kontakt med alle beboere om projektet for at forklare, hvorfor vi går og kigger i folks baggårde, og der er kun én ejendom i området, vi mangler at komme endelig i kontakt med. Vi ønsker at inddrage så mange som muligt for at sikre os, at vi ikke skyder helt skævt, siger Kristine Dagnæs-Hansen og forklarer, at folk overvejende er positive, fordi de fleste nok kan se, at man ikke udnytter området optimalt.

Økonomi Gårdforbedringer mellem Skolegade og Nørregade har et anlægsbudget på fem mio. kr.Projektet har sin egen, fastlagte økonomi med statslige midler, der udelukkende kan bruges til dette ene formål, og dermed er midlerne til gårdforbedringer ikke en del af budgettet til den øvrige del af byfornyelsen i Bramming.

Værkstedssmøgen i Varde fik et fantastisk løft efter at have været igennem en gårdfordring. Dette ønsker man også at lave i området syd for Skolegade i Bramming. Foto: Mogens Dam Lentz

Grovskitse Gårdforbedringen går i korte træk ud på, at ejerne matrikulært beholder deres egne arealer, men kan stille dem rådighed for fælles bedste i projektet, så Esbjerg Kommune har større muligheder for at udfolde sig kreativt i forhold til et indbydende, rekreativt område imellem Skolegade og Nørregade. Kristine Dagnæs-Hansen understreger, at gårdforbedringen skal være et samarbejde mellem kommune, ejere, lejere og Brammings borgere. - Vi vil nu se på, hvor meget vi kan arbejde på tværs af skel, for det er meget forskelligt, hvor meget folk ønsker at være med. Vi er ved at udarbejde en grovskitse, som vil blive præsenteret så snart som muligt på et møde med ejerne, og senere vil projektet gå i høring hos ejere, lejere og berørte erhvervsdrivende med flere. Hvornår det kan blive, afhænger helt af ejernes tilbagemeldinger på det første udkast, men intet bliver besluttet uden om ejerne, for gårdforbedring skal ske i dialog med dem, der bor i området, siger Kristine Dagnæs-Hansen.

Møde 14. maj Mogens Dam Lentz har tidligere arbejdet med blandt andet Kosmorama Karréen i Esbjerg og Brogade Karréen i Varde, og selv om erfaringerne herfra er gode både i forhold til beboerfeedback og det endelige resultat, så har der været skepsis undervejs. - Vi går meget forsigtigt frem, fordi vi af erfaring ved, at folk er skeptiske i starten. Folk tror, at vi kommer og tager deres grund, men vi har faktisk oplevet, at borgere efterfølgende er kommet til os og har sagt undskyld, fordi de havde været med til at besværliggøre vores arbejde, men at de gjorde det, fordi de ikke kunne vide, hvilket fantastisk resultat det hele endte ud i, siger Mogens Dam Lentz og forklarer, at man tirsdag 14. maj holdt møde om arbejdet med den grovskitse, der forventes klar til fremvisning henover sommeren.