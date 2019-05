Store Darum: Fredag aften blev en personbil ført af en 25-årig mand fra Store Darum ved Bramming standset af politiet på Sviegade i Store Darum. Han nægtede at tage en narkotest og blev derfor taget med til skadestuen i Esbjerg for at få foretaget en blodprøve.

Den 25-årige forlod skadestuen, og seks minutter måtte politiet igen standse ham, fordi han var ude og køre. Han fik derfor foretaget endnu en blodprøve og fik endnu en sigtelse.