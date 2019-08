25. år med ridelejr: 28 piger er i hestehimlen

28 piger mellem 7 og 13 år er i hestehimlen, når de som en del af Kongeå Rideskoles populære ridelejr kan tilbringe tre dage med at nusse, kysse, ride og fremvise heste. Ridelejren har i år 25. års jubilæum, og ridning blandt unge er populær på rideskolen, hvor der er venteliste for børn.

Jedsted: 18 heste må i disse dage være de mest forkælede heste i hele Danmark. De bliver nusset, kysset, striglet, flettet, pyntet og shinet op i den helt store stil af 28 piger, der har én ting til fælles. De elsker heste. Pigerne, der alle er mellem 7 og 13 år, mødte onsdag eftermiddag op på Kongeå Rideskole for at sætte telte op, og dermed være en del af den årlige ridelejr, der i 2019 kan fejre 25 års jubilæum. Hestene fik de dog først lov at ride på og for alvor nusse om fra torsdag morgen, men så blev der også givet gas, fordi hestene skulle gøres klar til dyrskue, hvor de med blomster i hår og hove, fletninger og røde sløjfer skulle præsenteres ved mønstring. - Onsdag aften fik de taget fotos med deres favorithest, men der måtte de endnu ikke sidde på dem. Det klarede de ved selv at lege hest, hvor de løb rundt og sprang over små forhindringer, forklarer Mette Bern Vestergaard fra rideskolens støtteklub, der står bag årets ridelejr. Mette Bern Vestergaard uddyber, at det i jubilæumsudgaven kun er børn, der er medlemmer af rideskolen, der kan være med til lejren. - Vi har så mange børneryttere på Kongeå Rideskole i år, at der er venteliste for at blive medlem, og derfor valgte vi, at det i år kun var for medlemmer, selv om det plejer at være for alle, siger hun og forklarer, at rideskolen i år har 150 medlemmer, hvoraf langt størstedelen er under 16 år.

Støttegruppe Det er Kongeå Rideskolens støtteklub, der hvert år står for ridelejren. I 2019 består denne af to erfarne medlemmer og to ny, og en af dem er Mette Bern Vestergaard.



Rideskolen er 28 år gammel, og i de 25 har der været afholdt ridelejr, hvor blandt andet skolens juniorudvalg deltager som hjælpere.

Det var 28 glade piger, der torsdag fik lov at ride på hestene og flette hår, strigle og nusse deres elskede heste til ridelejren på Kongeå Rideskole. Foto: André Thorup

Logistik Otte af de atten heste er elevheste, mens 10 er private, og det har krævet logistisk snilde at få alle til at ride på deres favorit, når 28 børn skal ride på 18 heste. Samtidig har børnene skullet prioritere, om de ville ride dressur eller spring, mens alle skulle trække med heste til dyrskue og opleve voltigering fredag, når Esbjerg og Omegns Rideklub laver opvisning i den vanskelige disciplin på hesteryg. Også i børnenes telte er der heste, idet flere har medbragt hestesovedyr, og Mette Bern Vestergaard mener, at børnene går ligeså meget op i at nusse, pynte og strigle som det at ride. 9-årige Rosa, der er i gang med sit første år til ridning, er dog ikke helt sikker på, hvad hun synes er sjovest. - Det ved jeg ikke rigtigt. Det er sjovt både at ride og snakke og nusse med hestene, siger Rosa, hvis mor også hjælper til under ridelejren, mens søsteren er bange for heste, og derfor bliver hjemme.

Man er ikke et sekund i tvivl om deltagernes kærlighed til heste, når man besøger ridelejren på Kongeå Rideskole. Foto: Andre Thorup

Taknemmelig De deltagere, der rider dressur på rideskolens udendørsbane, har ekstra glade heste, fordi de får lov at ride på skolens nye fiberbane. - Det er en blanding af ridebanesand og særlige fiberstykker, og det er noget af det bedste og mest skånsomme, hestene kan ride i. Det er bare meget dyrt, og derfor er vi glade for, at vi har fået støtte til banen af både Esbjerg Kommune og Sydenergi. Det er vi meget taknemmelige for, forklarer bestyrelsesmedlem ved Kongeå Rideskole, Karina Josefsen og forklarer, at man har modtaget omkring 150.000 kr. i støtte, og derudover selv bidraget med et stort beløb.

De 28 deltagere skulle hver især prioritere mellem dressur og spring, ligesom de også skulle opleve voltigering og fremvise deres flot pyntede til dyrskue. Foto: Andre Thorup

Underviser Rikke Damgaard Thomsen var en af flere erfarne ryttere, der hjalp de unge piger med at blive bedre ryttere under ridelejren i Jedsted. Foto: André Thorup

Man må gerne kysse en hest. Det gør jeg tit. Sådan lød det fra en af deltagerne på ridelejren i Jedsted. Foto: André Thorup

Det meste af ridelejren foregik udendørs, men som følge af store regnskyl blev der rykket indendørs i rideskolens haller. Foto: André Thorup

