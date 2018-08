Esbjerg: I den forgangne weekenden fejrede Vestjysk Modelbådsklub, Esbjerg 25 års jubilæum med et åbent hus-arrangement på Gammelby Fritidscenter, hvor klubben bød på pølser, øl, sodavand, kaffe og kagemand.

Klubben havde opstillet et stort bassin i skolegården på Fritidscenteret, hvor der blev sejlet med fjernstyrede modelbåde, og selvfølgelig kunne børnene også være med, så de hyggede sig gevaldigt. Især var det en fantastisk oplevelse, da der skulle slukkes ildebrand på en gammel modelbåd med brandkanoner monteret på klubbens modelbåde.

Vejret var jo en blanding af lidt regn og solskin, men det betød ingenting, for klubben havde klogt arrangeret sig således, at medlemmer og besøgende kunne være i ly under et halvtag, oplyser formand Johnny Hansen.