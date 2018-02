25 år med fysioterapi: John Bruun har altid en god idé

Ribe: Da John Bruun i 1986 valgte at flytte til Ribe, var det for at udleve drømmen om at spille håndbold på et højt niveau. Sideløbende med håndbolden uddannede han sig til fysioterapeut, og han er så blevet i Ribe, som, han i dag føler, er hans by.

- Da jeg var ung, fik jeg tilbudt en kontrakt om at spille håndbold hos FC Porto. Men jeg blev samtidig kontaktet af Ribe Håndboldklub, og jeg fik tilbudt at spille sammen med topspillere som Anders Dahl-Nielsen og Mogens Jeppesen. Den oplevelse ville jeg ikke gå glip af, og jeg flyttede derfor til Ribe, og det har jeg ikke fortrudt. Ribe er en fantastisk by, og selvom jeg er tilflytter, føler jeg mig som ripenser, siger John Bruun, der oprindelig kommer fra Fyn.

- Jeg har en masse erfaringer med fra sporten, som jeg bruger på klinikken, når jeg er lidt presset, og de er med til at holde styr på de mange bolde, der tit er i luften.

Klinikken har i løbet af 25 år udvidet staben af medarbejdere fra fire til godt 25.- Der skete rigtig meget med faget, da jeg overtog klinikken. Fysioterapi har udviklet sig fra at være et fag, hvor man som patient blev behandlet med et fejlsøgningsprogram og med massage eller ultralyd til i dag, hvor vi er samarbejdspartnere med patienten. Vi er som mennesker blevet bedre til at tage ansvar for os selv, og det var en udvikling, der skete i samfundet, da jeg overtog klinikken. Det er blevet vigtigere at være fysisk aktiv, og hele trenden i samfundet ændrede sig.