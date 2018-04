25 år med den hvide sport i Darum

Den meget velfungerende tennisafdeling i Darum markerede sit jubilæum med at tage to helt nyrenoverede tennisbaner i brug.

DARUM: 69-årige Anders Buus Thomsen har været med helt fra starten. Busser som han kaldes lokalt i Darum var med i den arbejdsgruppe, som med tidligere skoleinspektør Niels Aagesen i spidsen besluttede, at nu skulle der spilles tennis i Darum. Det var i 1992, og året efter havde de for et beløb på godt en kvart million kroner fået anlagt to fine tennisbaner, som betød at der allerede det første år var 168 tilmeldte tennisspillere i Darum.

De historiske kendsgerninger blev fremhævet af byrådsmedlem Karsten Degnbol, (V), som havde fået æren af at holde jubilæumstalen, da tennisafdelingen i Darum IF lørdag markerede 25 års jubilæet. Karsten Degnbol var også selv med i arbejdsgruppen bag tennisbanerne.

Anders Buus Thomsen spiller stadig tennis. Det har han gjort i 25 år, og glæden ved sporten er stadig stor hos ham.

- At komme herud på anlægget en sommermorgen og høre fuglene synge. Det bliver man i godt humør af. Jeg har mine tre faste tennismakkere, Leif, Gert og Frantz. Vi er jo nødt til at spille double, fordi det er for hårdt at spille single. I double skal vi ikke løbe så meget, siger Anders Buus Thomsen med smil på læben.