24-årig mand varetægtsfængslet: Sigtet for dødstrusler og forsøg på voldtægt i Esbjerg

Esbjerg: Torsdag blev en 24-årig mand varetægtsfængslet frem til den 16. maj. Den 24-årige mand er sigtet for trusler på livet, at have haft anden kønslig omgang end samleje og forsøg på voldtægt af en 24-årig kvinde. Politiet modtog anmeldelsen klokken 4 torsdag morgen. Ifølge anmeldelsen skulle episoden være sket natten til torsdag i en lejlighed i Esbjerg.

Manden nægter sig skyldig.