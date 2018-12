24-årig mand fik straksdom for indbrud ved Imerco i Ribe

RIBE: En 24-årig mand fra Ribe skal nu tilbringe de kommende juledage bag tremmer efter, at fredag formiddag var i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg, sigtet for to indbrud begået mod Imerco i Ribe. Politiet havde lagt op til, at manden skulle varetægtsfængsles, men da han ved grundlovsforhøret erkendte at have begået de to indbrud fik han i stedet en straksdom på tre måneders fængsel, oplyser politikommissær Ole Hillerup fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Det første indbrud mod Imerco blev begået natten til den 3. december, mens det andet indbrud blev begået natten til torsdag i denne uge. Via billederne fra forretningens overvågningskamera kunne politiet identificere manden, som efterfølgende blev anholdt. Politiet ransagede også hans bopæl i Ribe, og her fandt man tyvekoster i form af en del designvarer af mærket Georg Jensen samt diverse designvarer af mærket Kay Bojesen.

Den yngre mand brød ind i forretningen ved at opbryde et vindue med et koben. Politiet beslaglagde også kobenet, da man ransagede mandens bopæl.