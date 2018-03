24-årig mand får fire års fængsel og udvises for at tilslutte sig IS

En 24-årig finsk mand blev fredag eftermiddag dømt for at have stået for religiøs undervisning i IS-kontrollerede områder i Syrien.

- Min klient er knust. Han har været væk fra sin kone og sit lille barn i over et år og har kun set dem en enkelt gang eller to, så det er helt vanvittigt hårdt for ham. Uanset hvad man mener om denne sag, og hvad han har gjort, så ligger det jo fuldstændigt fast, at han i forløbet bliver klar over, at IS virkelig er noget skidt. Han tager afstand fra det og forlader landet, og han har jo, siden han forlod Syrien, på ingen måder sympatiseret med IS. Det her er virkelig nogle dyre lærepenge, siger Mette Grith Stage.

Joel Nur, der modtog dommen grædende, fastholder, at han ikke tilsluttede sig IS og heller ikke fungerede som imam.

Dommen byggede på, at Joel Nur skulle have tilsluttet sig IS i Syrien og her fungeret som imam, idet han underviste i koranen og til tider stod for bønnen i de lokale moskéer.

Esbjerg: En 24-årig finsk mand ved navn Joel Nur blev ved Retten i Esbjerg fredag idømt fire års fængsel for at have fremmet Islamisk Stats position. Han bliver desuden udvist af landet på livstid.

Den 24-årige finne Joel Nur stod tiltalt for i Syrien at have ladet sig hverve til at begå handlinger omfattet af straffelovens §114 eller 114 a, der også er kendt som terrorparagraffen. Han var også tiltalt for at have ladet sig træne, instruere eller på anden måde oplære i at begå terrorhandlinger, idet han indrejste i Syrien, og der lod sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat, ligesom han i Syrien modtog træning i våbenbrug med videre af IS. Dette blev han ikke dømt for. Han var desuden tiltalt for under sit ophold i Syrien at have fremmet virksomheden for en organisation, gruppe eller person, der begår eller har til hensigt at begå handlinger omfattet af straffelovens §114, 114a, 114b 114c eller 114d, idet han ifølge anklageskriftet indrejste i Syrien, og der tilsluttede sig terrororganisationen Islamisk Stat og blandt andet i de IS-kontrollerede områder forestod koranundervisning, fungerende som imam samt deltog i træningslejr og dermed bidrog til at opretholde, bevare og konsolidere IS' position eller i øvrigt fremmede IS' aktiviteter. Han blev dømt for dette, dog fraset delen om at have deltaget i træningslejr. Dette fandt retten ikke tilstrækkeligt bevis for at dømme for.

Ikke dømt for det hele

Den 24-årige finne var også tiltalt for at have deltaget i træningslejr, hvor han skulle have modtaget kamptræning af IS. Det mente retten ikke, der var tilstrækkeligt bevis for.

- Jeg er rigtigt godt tilfreds med dommen, for retten har jo dømt ham efter anklageskriftet, og den udmålte straf ligger også i det niveau, jeg havde påstået. Jeg havde selvfølgelig helst set, at han var blevet dømt efter den principale tiltale. Altså det der med at han havde været dernede for at modtage våbentræning, fortæller senioranklager Lars Viereck.

På den modsatte side af anklagerens bord var der naturligvis glæde at spore over, at den finske mand ikke blev dømt efter det fulde anklageskrift.

- Jeg havde selvfølgelig håbet på en frifindelse, men jeg har så noteret mig med tilfredshed, at min klient ikke er blevet dømt for at have været i træningslejr eller i kamp. Jeg er fuldstændigt enig med dommeren i, at det ikke har været bevist, siger Mette Grith Stage.