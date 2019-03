En 23-årig mand fra Varde er blevet sigtet for vold, efter han natten til lørdag tildelte en 28-årig flere knytnæveslag

Esbjerg: Syd- og Sønderjyllands Politi måtte klokken 3.57 natten til lørdag rykke ud til Mcdonalds i Kongensgade. Her havde en 23-årig mand fra Varde gentagende gange slået en 28-årig mand fra Skærbæk i ansigtet med knyttet hånd.

Efter episoden havde politiet fat i den 23-årige, som nu er blevet sigtet for vold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Politiet kunne lørdag ikke oplyse, hvorfor den 23-årige var blevet voldelig over for den 28-årige.