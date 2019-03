22-årig somalier udvises fra Danmark

De to tiltalte blev dømt for våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder efter våbenlovens § 192. Arkivfoto.

En enig domsmandsret ved Vestre Landsrets afdeling i Esbjerg har tilsluttet sig dommen fra byretten i en sag om et bandeskyderi mod en scooter på Stengårdsvej i september 2017. Dermed ligger det endeligt fast, at 22-årige Mohammed Liban Omar, skal fire og et halvt år i fængsel. Samtidig udvises han af Danmark for bestandig, da han er somalisk statsborger.

Der var nedslåede blikke og udtalte frustrationer blandt tilhørere og én af de dømte, da Vestre Landsret i Esbjerg havde afsagt dommen over de to tiltalte bandemedlemmer. Under talstærkt politiopbud, hvor flere betjente var iført skudsikre veste, fandt Landsretten 23-årige Ali Taleb og 22-årige Mohammed Liban Omar skyldige i ulovlig våbenbesiddelse i forbindelse med et verserende bandeopgør i efteråret 2017. Det var en enig domsmandsret bestående af tre landsdommere og tre domsmænd, der stadfæstede dommen fra Byretten i Esbjerg den 6. juli sidste år. De to dømte skal således fire og et halvt år i fængsel, da dommen på to år og tre måneders fængsel bliver fordoblet, fordi de begge ifølge dommen har tilknytning til bandemiljøet, jævnfør straffelovens § 81A. Landsretten fastholdt også, at det var en skærpende omstændighed, at våbenbesiddelsen fandt sted i offentligt rum på Stengårdsvej sent om aftenen den 14. september 2017.

Stadfæstelse De to mænd blev i byretten dømt for våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder efter straffelovens § 192. De er tillige dømt efter straffelovens paragraf 81A, den såkaldte bandeparagraf, der gør, at straffen fordobles.Det er politiets opfattelse, at de to mænd er tilknyttet Stengårdsvej-gruppen.23-årige Ali Taleb er fra Aarhus, men har familie på Stengårdsvej.22-årige Mohammed Liban Omar blev udvist, men det ikke er tilfældet for Ali Taleb.

Videomateriale blev afgørende I dommen lagde Landsretten vægt på, at videomaterialet fra en fælleskælder tæt på gerningsstedet, ifølge rettens vurdering, viste, at de to dømte med banderelationer havde befundet sig i kælderen og var gået derfra i besiddelse af skydevåben. Ved et retsmøde tidligere på ugen havde Ali Taleb erkendt at have opholdt sig i kælderen på et tidspunkt, men uden at have haft noget med en pistol at gøre. Ved samme lejlighed nægtede Mohammed Liban Omar at have opholdt sig kælderen, og at han slet ikke var at finde på videoen. Dog bekræftede han, at kælderrummet under boligblokken var et sted, han ofte har brugt som et hænge ud-sted.

Tilstrækkelig tilknytning til Somalia Landsretten begrundede den bestandige udvisning af 22-årige Mohammed Liban Omar med, at han er somalisk statsborger, og at han af rettet vurderes til at have tilstrækkelig kulturel og social tilknytning til det østafrikanske land. Det er på trods af, at han har haft lovligt ophold med sine forældre i Danmark gennem de sidste 12 år. Retten vurderede derfor ikke, at udvisningen var i strid med Danmarks internationale forpligtelser i forhold til menneskerettighedskonventionens artikel 8 om retten til privatliv. Dommen kan ikke ankes til Højesteret.