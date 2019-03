Seks dommere i landsretten skal afgøre en 22-årig mands skæbne. Han er sammen med en 23-årig mand tiltalt for besiddelse af skydevåben. De er dømt for at være en del af bandekonflikten.

Hunde fandt et patronhylster i en hæk, endnu et hylster på kørebanen og et fragment fra et projektil i en vandpyt, men politiet fandt ikke frem til gerningsmændene til skuddene, og ingen personer var tilsyneladende blevet ramt.

Den 14. september fandt der et skyderi sted på Stengårdsvej, hvor der blev affyret skud mod to personer på en scooter.

Dommen er anket til landsretten, hvor han nu har sidste chance for at blive i Danmark, hvis de seks dommere kommer frem til et andet resultat end byretten gjorde i juli 2018.

I byretten er han blevet idømt fire et halvt års fængsel og udvisning med indrejseforbud for bestandigt for besiddelse af skydevåben i forbindelse med bandekonflikten i Esbjerg.

Esbjerg: En 22-årig mand fra Esbjerg er i alvorlig risiko for at blive smidt ud af Danmark og sendt til Somalia, hvor han er født.

De to mænd er i byretten dømt for våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder efter straffelovens paragraf 192.Det er tillige dømt efter straffelovens paragraf 81A, den såkaldte bandeparagraf, der gør, at straffen fordobles. Det er politiets opfattelse, at de to mænd er tilknyttet Stengårdsvej-gruppen. Den 23-årige mand er fra Århus, men har familie på Stengårdsvej. Den 22-årige er i byretten idømt udvisning, mens det ikke er tilfældet for den 23-årige mand. Sagen fortsætter tirsdag, onsdag og muligvis torsdag.

Den 23-årige har erkendt at have været i kælderen på et tidspunkt, men nægter at have haft noget med en pistol at gøre, mens den 22-årige helt nægter at have været i kælderen, og at det skulle være ham, der er på billederne.

Kort efter skyderiet ses to personer håndtere en pistol i kælderen, og det er politiets opfattelse, at det er de to tiltalte.

Ved gennemsøgning af en fælles kælder på Stengårdsvej en måneds tid senere fandt politiet et større våbenarsenal, blandt andet to pistoler, ammunition, spyd, hamre, armbrøst og peberspray.

Nægter

Den 22-årige har forklaret, at han ikke kan huske, hvad han lavede den aften, der var skyderi, og at han ikke har kendskab til episoden.

Han afviser at have været i kælderen den aften, men han har fortalt, at kælderen under boligblokken blev brugt som et hænge ud-sted, og at han ofte havde været der.

På tidspunktet for skyderiet boede den 22-årige hos en kammerat i Kvaglund, men han kom dagligt på Stengårdsvej, hvor hans mor havde en lejlighed.

I byretten fandt dommerne den 22-årige skyldig på baggrund af vidneforklaringer, hvor han blev genkendt på videoen, nøglebrikken fra moderens lejlighed var blevet brugt i kælderen på aftenen for skyderiet, og under anholdelsen af den 22-årige, blev der i lejligheden fundet tøj, der matcher tøjet på videoen. Han har desuden tatoveret "ST" på den ene hånd.

Under aflyttede telefonsamtaler i fængslet har den 22-årige flere gange brugt udtrykket, at han var blevet stukket af en kammerat, men han fastholdt, at han ikke havde noget med episoden at gøre.