22-årig mand slået ned og frarøvet telefon

ESBJERG: En 22-årig mand blev klokken 4.15 natten til søndag udsat for et røveri. Det skete på en sti ved Grønlandsparken, nær Gjesing Ringvej. Den 22-årige mand har til politiet fortalt, at han fik fem-syv slag i ansigtet, og efterfølgende blev han frarøvet sin mobiltelefon.

I følge den 22-årige var der to mænd om røveriet. Det eneste signalement den 22-årige har kunnet give er, at de to mænd var iført sorte hættetrøjer og at de havde mørkt tøj på.

Politiet kom tilstede og sørgede for at køre den 22-årige mand på skadestuen, hvor han blev tilset for de skrammer han fik som følge af slagene i ansigtet.OM