Esbjerg: Natten til fredag omkring klokken 03 satte politiet efter et køretøj ved Nordskranten i Esbjerg. Føreren af køretøjet, en 22-årig mand, blev sigtet og anholdt for i alt 13 forseelser.

Iblandt forseelserne var blandt andet spirituskørsel og kørsel uden kørekort. Desuden havde føreren kørt venstre om et helleanlæg og kørt over for rødt flere gange.

Politiet tog den anholdte med, og han har natten til fredag siddet i detention.