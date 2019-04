2018 krævede mange ældre dødsofre i Esbjerg Kommune

Prognosen fra 2018 forudsagde 828 personer over 90 år ved indgangen til 2019, men det reelle tal viste sig kun at være 796.

Og det er i gruppen af personer over 90 år, som er den tungeste rent plejemæssigt, at der har været flere dødsfald end forventet.

Det samlede befolkningstal ændrer sig ikke synderligt meget de kommende 15 år, men befolkningssammensætningen ændrer sig drastisk. Der bliver færre til at tjene pengene og betale skat, og til gengæld bliver der markant flere ældre og dermed potentielt plejekrævende personer over 80 år.

Ifølge den seneste befolkningsprognose for Esbjerg Kommune vil der i 2034 være 8.621 borgere over 80 år, og af dem vil 1.375 være over 90 år og 342 over 95 år.Ved indgangen til 2019 var det faktiske tal 5.343 borgere over 80 år, 796 var over 90 år, og 174 var over 95 år.

Flere årsager

Ifølge direktør i Sundhed & Omsorg i Esbjerg Kommune, Arne Nikolajsen, er der flere årsager til den uventede udvikling, der ikke er unik for Esbjerg.

- Influenzavaccinationen sidste år svigtede simpelthen på landsplan, og det betød, at en del svagelige ældre bukkede under for influenza og følgesygdomme. Dertil kommer den ekstreme sommer med varme og tørke over en lang periode. Der mistede vi også flere ældre medborgere på grund af dehydrering end sædvanligt, siger Arne Nikolajsen.

At der mod forventning var færre personer over 90 år ved indgangen til 2019 sammenlignet med 2018, har en umiddelbar og positiv effekt i Esbjerg Kommune.

- Vi er selvfølgelig kede af at have taget afsked med flere ældre borgere end forventet, men det letter presset på vores plejehjemspladser, det har vi allerede kunnet mærke. Det betyder også, at forsinkelsen af byggeriet af den såkaldte Ældreby på Krebsestien ikke får umiddelbare konsekvenser. Byggeriet skulle have stået færdigt i 2020, men det bliver først i 2021. På grund af de færre ældre borgere og deraf følgende mindre efterspørgsel på plejehjemspladser, bliver det ikke et problem, forudser Arne Nikolajsen.