2018 esbjergensere bag historisk folkefødselsdagsgave

"Vi er Esbjerg"

Bogen er 26x37 centimeter stor og rummer i alt 272 sider. Den trykkes i 1500 eksemplarer og kan blandt andet købes under receptionen den 22. februar klokken 15.30-18.30 i Parkeston House, Dokken 10, Esbjerg. Tilmelding til receptionen kan ske via medvind@medvind.dk Bogen består foruden fotografierne af en tekst skrevet af Mogens Hahn-Pedersen, tidligere direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, med en byhistorisk kavalkade over kendte og ukendte esbjergensere fra 1868 til i dag.Projektet er støttet med donerede penge, transport, teknik, tryksager, rådgivning, arbejdstøj og meget mere af næsten 50 Esbjerg virksomheder, Esbjerg fonde og private esbjergensere.Plakaten med 448 esbjergensere i fuld figur sælges for 50 kr. pr. stk. Beløbet går ubeskåret til Hjemløses Venner i Esbjerg.