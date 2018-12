200 ulovlige julegæs, kalkuner og ænder beslaglagt på gård ved Esbjerg

Ulovligt hjemmeslagteri har solgt over 100 fjerkræ fra uautoriseret og ulovlig virksomhed. Fødevarestyrelsen opfordrer køberne til at levere julens fjerkræ tilbage.

Esbjerg: 200 juleænder og andet fjerkræ er blevet beslaglagt på en landejendom øst for Esbjerg nær Andrup på Kilegårdsvej 1. Et tip fra en forbruger førte til beslaglæggelse under et besøg af Fødevarestyrelsen, der mødte op til kontrol.

Efter oplysninger fra ejeren af ejendommen vurderer Fødevarestyrelsen, at der er solgt mindst 100 stykker fjerkræ uden de lovpligtige tilladelser til at slagte og sælge fjerkræ.

De mere end 200 stykker fjerkræ i ejendommens frostrum manglede datomærkning, ligesom ejeren ikke havde gennemført den lovpligtige egenkontrol og risikovurdering af aktiviteterne i sin fødevarevirksomhed.

Fødevarestyrelsen opfordrer forbrugere, der har købt juleænder og andet fjerkræ fra ejendommen, til enten at kassere dem eller levere dem tilbage til producenten.

- Vi ser fra tid til anden denne type ulovlige slagtninger, blandt andet op til jul. Og det er også typisk i denne størrelsesorden, når vi taler om ulovlige hjemmeslagtninger, siger Erik Jepsen, specialkonsulent i Fødevarestyrelsen.