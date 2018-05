200 løbere med næse for et godt formål

Klovneløbet i Sønderris trak omkring 200 løbere til, og overskuddet fra løbet går til De Danske Hospitalsklovne. Rosa på fire år har selv haft glæde af klovnene under sin indlæggelse.

Esbjerg: Der var solskin og højt humør, da Sønderris SK søndag formiddag gjorde klar til at sende omkring 200 børn og voksne afsted på klovneløb. Børnene kunne blive malet i ansigtet, og der var røde klovnenæser til alle. Men lige under overfladen lurede alvoren. Overskuddet fra løbet går ubeskåret til De Danske Hospitalsklovne, og Rosa på fire år er en af dem, der har haft glæde af klovnene. - Rosa lider af Sturge Weber, der er en sjælden medfødt sygdom, som rammer huden, nervesystemet og øjnene. Det betyder, at hun er blind på det ene øje, og at hun har et markant mærke i panden. Vi har været en del på hospitalet og går stadig til tjek. Vi har flere gange haft glæde af hospitalsklovne, og de kan altså bare et eller andet, når de kommer der stadset ud med rød næse, paryk og ansigtsmaling. Da Rosa skulle i narkose en gang, kom en af klovn lige og gav hende en helt almindelig sten og sagde, at den nok skulle hjælpe hende gennem det værste. Og det gjorde den så, fordi Rosa troede på det, fortæller Rosas far, Kevin Rohr. - Og der er også en klovn, der en gang har sat diamanter på mine sko, supplerer Rosa med et stort smil, mens hun sidder på fars arm.

Jeg gør det, fordi det bare er en super god sag at støtte. Jeg er selv mor til tre børn på tre, fem og ni år, men de har heldigvis aldrig haft brug for en hospitalsklovn. Linette Mackenhauer, arrangør af Klovneløbet i Sønderris

Klovneløb Klovneløb bliver arrangeret lokalt over hele landet i maj og juni.I år er der 66 løb.



Sidste år blev der fra løbet i Sønderris sendt cirka 14.000 kroner til De Danske Hospitalsklovne.



Deltagerne betaler et beløb for at deltage, og næsten hele beløbet går til hospitalsklovnene.



Derudover bliver der solgt bøger og armbånd.

God opbakning Det er 34-årige Linette Mackenhauer, der er initiativtager og arrangør af Klovneløbet i Sønderris. - Jeg gør det, fordi det bare er en super god sag at støtte. Jeg er selv mor til tre børn på tre, fem og ni år, men de har heldigvis aldrig haft brug for en hospitalsklovn. Sidste år var vi 255 løbere, det bliver lidt færre i år, og det hænger nok sammen med, at det er weekenden, der hænger sammen med kristi himmelfartsdag. Det har jeg noteret mig, så det bliver en anden weekend næste år, siger Linettet Mackenhauer. Hun er imponeret og glad over den opbakning og velvilje, hun har mødt fra firmaer og sponsorer. - Jeg har været rundt i hele Esbjerg og lidt i Varde, og jeg har faktisk ikke fået nej nogle steder. Det betyder, at vi kan trække en masse sponsorpræmier til løberne efter løbet, det er virkelig dejligt, siger Linette Mackenhauer.