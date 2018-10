20 millioner skal hjælpe ordblinde i Esbjerg

Skal vi blive ved med at eksperimentere med vores børn? Det synes jeg ville være meget uhensigtsmæssigt, lyder det fra Borgerlistens Henrik Vallø, der ikke lægger skjul på, at han synes, man skal skele til Læsecentret på Højme Skole i Odense, hvor orblindeelever går på et særligt hold fire ud af ugens fem dage, hvorefter de så er ovre i deres almindelige stamklasse en enkelt dag om ugen. Arkivfoto

Med cirka 20 millioner kroner kroner sat af til at styrke hjælpen til ordblinde i Esbjerg Kommune, er det vigtigt med en rød tråd frem for bare at overlade beslutningen til skolerne, mener byrådsmedlem Henrik Vallø (Borgerlisten). For eksempel valgte en skole at bruge 50.000 kroner på et ordblindeforedrag.

ESBJERG: Der er kommet stor fokus på Esbjerg Kommunes mange ordblinde, og at hjælpen til dem tidligere ikke har været god nok. Igen i år blev der afsat midler til ordblindeområdet, og sammenholdt med sidste års bevilling er der nu omkring 20 millioner kroner at lave ordblindeindsats for gennem de næste fire år. Det er stadig ikke nok til at hjælpe alle byens ordblinde på med det bedste tilbud, men dog en pæn sum penge at forbedre indsatsen for, men Esbjerg Kommune skal sørge for tænke godt igennem, hvordan pengene bruges bedst, mener Henrik Vallø (Borgerlisten), som ganske vist ikke sidder i Børne- og familieudvalget, men som alligevel har gjort hjælp til ordblinde til et af sine mærkesager.

Jeg synes, vi skal huske, hvor meget det betyder for elever at gå i en "normal" klasse, så jeg vil hellere lade de ordblinde blive der og give dem hjælpen der. Men jeg vil ikke afvise, at vi bør skele til en model som den i Odense til de svageste elever. Diana Mose Olsen (SF), udvalgsformand for Børn- og Familieudvalget

Det bedste for vores børn - Sidste år afsatte vi seks millioner, svarende til 1,5 mio. kroner om året i fire år, og de første 1,5 mio. kroner synes jeg er blevet forvaltet helt forkert. Her har man lagt pengene ud på skolerne og sagt "Gør noget for de ordblinde, og I må selv bestemme, hvad det skal være. I må bare ikke gøre noget, som I har gjort før." Det er bare ikke godt nok. Der mangler en rød tråd, siger Henrik Vallø. - Det er meget forskelligt, hvad skolerne har gjort ved pengene, og om de overhovedet har lavet en reel indsats for de ordblinde elever. Jeg har hørt, at en skole i Esbjerg Kommune brugte hele 50.000 kroner på et foredrag om ordblindhed, og selvfølgelig er det godt med viden, men det var nu ikke lige sådan, det var planen, at pengene skulle bruges, mener jeg. Lad os nu vælge det bedste for vores børn, siger Henrik Vallø.