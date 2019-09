20-års lærerjubilæum med bare tæer i Vadehavet

104 elever fra 6. klasserne på Marie Kruses Skole fra Farum er i denne uge på lejrskole i og omkring Ribe. For én af lærerne, Anders Krarup, er det i år tyvende år i træk, han er med i Ribe. Fordi naturen, kulturen og historien her har så meget at byde på, som vi kan lære af, siger han.

VESTER VEDSTED: Anders Krarup kender turen til og fra Farum til Ribe og til Vester Vedsted. Han er lærer på den private Marie Kruses Skole i Farum, og i denne uge har han 20 års jubilæum som den af skolens lærere, som flest gange har været på lejrskole i Ribe. Her bor de hver gang på Danhostel, og hvert eneste år er én af dagene på lejrskolen henlagt til Vadehavscentret med udflugt ud på vaden for at studere dyr, planter og naturens fænomener i verdens største tidevandsområde. - Vi har biologitime herude i bare tæer, og det er lige spændende og magisk hver gang. Det bliver aldrig det samme, og det er jo også nye elever, der er med hvert år, konstaterer Anders Krarup, der sammen med sine otte lærerkolleger på lejrskolen tirsdag på Vadehavscentret blev budt på kage og kaffe. Blot som en lille markering af, at skolen nu for tyvende år i træk bruger en dag ved Vadehavet. 104 elever fra skolens fire 6. klasser er med på lejrskolen, og foruden en dag ved Vadehavet skal lærere og elever også bruge en dag på at studere krigen i 1864 ved at besøge historiecentret på Dybbøl Banke, og torsdagen går så med at studere vikingernes historie og levevis via et besøg på Ribe Vikingecenter.

Byløb og vægtere Eleverne fra Marie Kruses Skole i Farum har også været på vægterrundgang, på besøg i domkirken og skal deltage i et byløb. For forældrene koster en uges lejrskole i Ribe 900 kroner i egenbetaling. Skolen har i alt 700 elever fra 0 til 10. klasse samt 400 elever i gymnasieafdelingen.

Foto: Foto: Ole Maass Naturvejleder fortalte om spartina også kaldet Vadehavsgræs og om alle de andre planter man kan finde i havbunden i Vadehavet til elever og lærere fra skolen i Farum. Foto: Ole Maass

Meget anderledes - Denne her del af landet har så meget anderledes at byde på, og så er det jo også spændende at bo i Ribe, som er en gammel historisk by, som samtidig er overskuelig. Vi er en skole, som lægger meget vægt på traditioner, og med en lejrskole i Ribe kan vi kombinere undervisning i historie, biologi og naturfag - vi får lidt af det hele her. Og på Vadehavscentret guides vi af nogle meget kompetente og engagerede naturvejledere, som i den grad levendegør biologiundervisningen, siger Anders Krarup. Mie Grøn Terp er elev i 6.a, og hun er glad for lejrskolen i Ribe. - Min storebror var med herovre for otte-ni år siden, og han har fortalt mig rigtig meget på forhånd. Vi lærer en masse på en anderledes måde, og samtidig får vi også et rigtig godt sammenhold ved at være sammen på en lejrskole, mener hun. Storm August Johannesson er også elev i 6. klasse og glad for lejrskolen. - Fordi Ribe er en rigtig fin by, men også fordi jeg glæder mig til at høre om krigen i 1864 og besøge Dybbøl. Men jeg glæder mig også til vi skal i Ribe Svømmehal, siger han.

Foto: Foto: Ole Maass Ved Stormflodssøjlen ved Mandø Ebbevej kunne naturvejleder Eva Køhler fortælle flere dramatiske beretninger, blandt andet om dengang i 1981, hvor 90 procent af det samlede areal på Mandø blev oversvømmet som følge af stormfloden. Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Eleverne fra skolen i Farum tog tirsdag fordelt i fire grupper på ekspedition i Vadehavet. Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Elever og lærere fra Marie Kruses Skole med fangstnet og andre redskaber parate til at udforske Vadehavet. Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Foto: Ole Maass.

Foto: Foto: Ole Maass Foto: Ole Maass.