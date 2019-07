20-årig sparkede og slog ud efter betjente

Vold mod betjente: På Torvet i Esbjerg klokken 6.12 ville en 20-årig mand fra Esbjerg ikke forlade en restauration, selvom stedet var ved at lukke. Det resulterede i, at Syd- og Sønderjyllands Politi blev tilkaldt. Da patruljen ankom ville den 20-årige, der var kraftigt beruset, ikke lade betjentene følge sig ud. I forbindelse med anholdelsen slog han og sparkede på patruljen. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 20-årige mand er nu sigtet for at have overtrådt restaurationsloven, og for at have brugt vold mod betjentene. Han sidder nu på politistationen i Esbjerg, hvor han venter på at blive afhørt.