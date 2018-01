20-årig sigtet for drabsforsøg i frisørsalon

En 20-årig mand, som blev anholdt oven på skudepisoden natten til lørdag blev lørdag middag fremstillet i et grundslovsforhør, hvor han blev sigtet for forsøg på manddrab. Han nægtede sig skyldig.

ESBJERG: Den 20-årige mand fra Esbjerg, som natten til lørdag klokken 01.45 blev anholdt på Stengårdsvej oven på en skudepisode fredag aften, blev lørdag klokken 12 fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg. Her lød sigtelsen på Straffelovens paragraf 237, som vedrører forsøg på manddrab.

Den 20-årige er en mand af anden etnisk herkomst, og han nægtede sig fra starten af grundlovsforhøret skyldig i sigtelsen.

Sagen omhandler en skudepisode, der fandt sted ved Ingemanns Allé 181 fredag aften klokken 19.45. Her ligger frisøren Jafar Hair Studio, hvor to mænd ifølge vidner løb ind, iført hættetrøjer. Den ene person havde en pistol i hånden, som han rettede mod en person i salonen og skød. Herefter løb de to mænd ud til en bil og kørte mod øst ad Storegade.

Sigtelsen blev læst op for den 20-årige mand, og af dommerens oplæsning fremgik det, at det skulle være den sigtede 20-årige, som holdt pistolen, og som havde til hensigt at dræbe en person med et udenlandsk klingende navn. Personen blev dog ikke ramt. Herefter blev dørene lukket for pressen af hensyn til den videre efterforskning og især fordi, politiet stadig er på jagt efter den anden person, der var med i frisørsalonen.