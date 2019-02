Esbjerg: Det var en meget vred ung mand, som Syd- og Sønderjyllands Politi tidligt søndag morgen klokken 06.08 oplevede. I skolegade bliver en patrulje vidne til, at en 20-årig mand blandt andet råber "møgluder" efter en tilfældig kvinde. Derfor tager patruljen kontakt til den 20-årige, der er fra lokalområdet, og som opfører sig meget aggressivt over for betjentene. Derfor blev den 20-årige sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, og kan nu se frem til en bøde. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.