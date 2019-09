20-årig misbruger må bag tremmer

En 20-årig misbruger har tilstået at have været i besiddelse af og overdraget euforiserende stoffer.

Den 19. maj 2019 blev den 20-årige mand stoppet på gaden i Ribe med et enkelt gram kokain på sig. Han husker ikke, hvad der ellers skete, men han påstod, at grammet var til eget brug.

Natten mellem den 16. og 17. februar 2018 var den tiltalte til fest på Fanø. Her var han selv påvirket af MDMA samtidig med, at han uddelte MDMA til sine kammerater. Den tiltalte påstod, at han på intet tidspunkt havde modtaget penge fra kammeraterne for stofferne. Han var på dette tidspunkt i besiddelse af to gram MDMA.

Esbjerg: En 20-årig esbjergenser blev mandag idømt 14 dages betinget fængsel ved Byretten. Det skete efter, han tilstod at have været i besiddelse af og overdraget euforiserende stoffer.

Både anklager og forsvarer var på dybt vand i forbindelse med retssagen, da ingen af dem havde held med at finde domme fra lignende sager med så små mængder stoffer. Derfor kom begge påstande om straf som et skud fra hoften på baggrund af retssager om større mængder MDMA/ecstasy og kokain.

Fit to Life

De seneste 2,5 år har den 20-årige mand været i gang med en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse ved Fit to Life. Uddannelsen har til formål at hjælpe og styrke personer, der ikke er parate eller i stand til at påbegynde en almindelig ungdomsuddannelse. Det skal gøre overgangen til arbejdsmarkedet eller en videregående uddannelse nemmere.

Den 20-årige mand er egnet til en sådan uddannelse, da han lider af ADHD, men det kan han ikke blive behandlet for grundet hans forhold til stoffer. Hans misbrug består dog ikke af så stor en palette af stoffer, som den før har gjort. I dag har han droppet MDMA'en, og tilbage på paletten er hash og kokain. Misbruget, siger han, er trappet så meget ned, at han nu kun tager stoffer to gange om måneden.

Anklager Emil Larsson påstod 14 til 20 dages betinget fængsel, men forsvarer Nicolai Kryger påstod 7 til 10 dages betinget fængsel. Dommer Peter Roesen sendte den 20-årige esbjergenser hjem med 14 dage bag tremmer og et godt råd på vejen.

- Brug det her fornuftigt. Brug det som et springbræt til at komme videre i livet.