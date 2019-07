Esbjerg: En 20-årig kvinde fra Esbjerg har anmeldt sig udsat for voldtægt.

Det bekræfter Syd- og Sønderjyllands Politi, der har anholdt og sigtet en 51-årig mand, ligeledes fra Esbjerg, for voldtægten. Manden er afhørt og løsladt igen, men han er stadig sigtet.

Politiet oplyser, at manden blev anholdt i "det centrale Esbjerg" onsdag omkring klokken 19, og da der er tale om en verserende sag, ønsker politiet ikke at komme med yderligere oplysninger.

Kilder fortæller til JydskeVestkysten, at dele af Fynsgade netop omkring onsdag klokken 19 var afspærret, og at der var et større opbud af politifolk på stedet. En mand skulle være blevet anholdt på stedet, og teknikere fra politiet har lavet undersøgelser i området.

Politiet har ikke ønsket hverken at be- eller afkræfte, om voldtægten eller anholdelsen af manden har fundet sted i Fynsgade på det angivne tidspunkt.