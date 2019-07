2-årigt barn forbrændt i alvorligt grilluheld: Politiet opfordrer til forsigtighed

ESBJERG: - Det er vigtigt, at man er meget forsigtig, når man griller. Ellers kan det udvikle sig slemt.

Sådan lyder meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi efter et alvorligt grilluheld torsdag eftermiddag ved Egelunden i Esbjerg, der endte med, at tre personer blev sendt på hospitalet.

Under optændingen af en kulgrill blev der brugt optændingsvæske på grillen, hvilket resulterede i en stikflamme, der endte med at forbrænde to voksne mennesker og et 2-årigt barn.

De to forbrændte voksne, deriblandt en ældre kvinde, er blevet behandlet ved Sydvestjysk Sygehus, mens barnet hurtigt blev fløjet til Odense Universitetshospital, hvor der endnu modtages behandling.

Hverken Syd- og Sønderjyllands Politi eller Odense Universitets Hospital kan endnu fortælle, hvor alvorlige skaderne på barnet er.

Syd- og Sønderjyllands Politi har set flere af denne slags uheld i løbet af sommeren og opfordrer derfor til, at man er forsigtig i forbindelse med optænding af grill.