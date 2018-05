19-årige Amad spændt på at møde minister på Ribe Camping: Jeg er lidt genert

- Ministeren spørger selv om, hvad hun vil vide, så det skal du ikke tænke på. Du kan bare nøjes med at svare hende, smiler Jonas Grønbech Sørensen, der har været Amad Nehads chef i et par måneder og er særdeles glad for den unge syrer, der udfører en række serviceopgaver på pladsen til punkt og prikke.

Jobkonsulent lagde alt tilrette

For ejerne af Ribe Camping - Jonas Grønbech Sørensen ejer pladsen sammen med sin bedre halvdel, Anne Schested Hansen - har hele ansættelsen af Amad Nedhad været problemfri, og det skyldes i høj grad, siger Jonas Grønbech Sørensen, at Jobcentret og især jobkonsulent Peder Tørnqvist har været over hver en detalje og lagt alt til rette.

- Jeg er i et erhvervsnetværk her i Ribe, og en dag spurgte jobkonsulent Peder Tørnqvist mig, om jeg manglede arbejdskraft, for så ville han gerne præsentere en syrisk flygtning, Amad, for mig. Men inden, Peder Tørnqvist og Amad kom herud sammen, aflagde Amad selv et besøg og kiggede sig omkring på pladsen. Det viste mig, at han havde engagement og initiativ, og han har bestemt heller ikke skuffet siden, siger Jonas Grønbech Sørensen, der i øvrigt gerne vil fastansætte Amad, når løntilskudsordningen udløber.

- Min personlige mening er, at den bedste måde at integrere flygtninge på, det er at give dem et arbejde. Men når man knokler derudaf som selvstændig erhvervsdrivende, så er det svært at nå at sætte sig ind i alle mulige regler, krav og ordninger, så jeg tror ikke, det var blevet til noget, hvis ikke Peder Tørnqvist havde gjort det så let ved nærmest at "servere" Amad for os. Og så har det også været en fordel, at jobkonsulenten er fra Ribe og har et særligt, lokalkendskab til, hvad vi har brug for, så han nærmest har prækvalificeret Amad, smiler Jonas Grønbech Sørensen.