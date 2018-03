19-årig fængslet efter biljagt

Esbjerg: En 19-årig mand er fredag ved et lukket grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg blevet varetægtsfængslet efter en sag om en biljagt på Hjertingvej onsdag.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Den 19-årige er sigtet for overtrædelse af straffelovens 252, hvor man i grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for andres liv eller førlighed. Ved grundlovsforhøret blev den sigtede varetægtsfængslet frem til den 23. marts.Hændelsen fandt sted onsdag eftermiddag i denne uge på Hjertingvej i Esbjerg, hvor to køretøjer var involveret i en biljagt i høj fart i den indre del af Esbjerg. Den 19-årige var angiveligt fører af et af de to køretøjer, der på Hjertingvej påkørte en cyklist, hvorved der skete materiel skade på cyklen. Fra bilen, der var involveret i hændelsen, blev der desuden kastet en ukendt genstand mod det andet køretøj.

Den sigtede har dels nægtet forholdet, dels kæret varetægtsfængslingen til Veste Landsret.