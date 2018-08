19-årig dømt for misbrug af piges foto på dating-app

Esbjerg: Det var en brødebetynget, grådkvalt 19-årig mand, der tirsdag sad i Retten i Esbjerg tiltalt for at have anvendt en ung kvindes Facebook-foto og navn til at oprette en falsk profil på dating-app'en Tinder og sælge nøgenfotos under dække af, at billederne var af den selv samme unge kvinde.

På Tinder-profilen havde han forfattet en fiktiv tekst om, at kvinden var studerende og søgte en intim relation til en moden mand, "der også er i stand til at forkæle mig økonomisk". Det lykkedes ham i to tilfælde at få penge for tilfældige nøgenfotos af bryster og baller, som den 19-årige havde googlet sig til og solgte under det falske påskud om, at billederne forestillede den navngivne kvindes kropsdele.