Esbjerg: Torsdag eftermiddag var en 18-årig mand ude at køre bil på Ulvevej i Esbjerg, da han blev standset af politiet. Ordensmagten testede den unge mand for eufoserende stoffer. Narkometeret viste, at den unge mand havde spor af stoffer i blodet, og derfor er han blevet sigtet for narkokørsel.