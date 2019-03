18-årig mand fra Ribe fik betinget dom i sag om børnepornografi

Den unge mand blev dømt for at have delt et billede af det, der lignede et samleje med en dengang 14-årig pige. Billedet blev delt i to lukkede grupper på Facebook. Pigen havde sagt ja til at være med på billedet, og hun havde efterfølgende også selv delt billedet.

RIBE: En 18-årig mand fra Ribe erkendte ved et retsmøde tirsdag formiddag ved retten i Esbjerg, at han havde dummet sig, da han i en lukket gruppe på Facebook havde delt et billede, hvor han selv sammen med en kammerat foregav at have samleje med en dengang 14-årig pige. Billedet blev taget den 15. februar 2018, og den 18-årige mand, som dengang var 17 år, fortalte ved retsmødet, at billedet var taget i en situation, hvor han og de øvrige medvirkende var påvirket af alkohol.

Den 18-årige mand var tiltalt efter straffelovsparagraffen, som handler om børnepornografi, fordi den krænkede part - den unge pige - er under 18 år.

Den unge mand var tiltalt for at have delt billedet i to lukkede Facebook-grupper. Selv mente han dog kun, at han havde delt det i én gruppe, men i følge anklager i sagen, Gynna Sandberg, havde politiets efterfølgende tekniske undersøgelser af den unge mands telefon dokumenteret, at han havde delt billedet i de to grupper.

Den 18-årige mand fortalte, at han kendte pigen gennem nogle fælles venner. Selv gik den 18-årige på det tidspunkt i skole i Esbjerg, mens den dengang 14-årige pige gik i skole i Ribe, hvor hun i øvrigt gik i parallelklasse med den 18-åriges lillebror.

I følge anklager Gynna Sandberg er udgangspunktet for sager med deling af børnepornografiske billeder en ubetinget fængselsstraf. Hertil kom, at der i retten også deltog en bistandsadvokat, som på vegne af pigen havde et krav om 50.000 kroner i tortgodtgørelse med.