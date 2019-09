Esbjerg: En straffesag venter en 18-årig mand, der søndag brød et forbud mod at opholde sig i dele af Esbjerg, efter alt at dømme fordi han er dømt i forbindelse med bandekonflikten i Esbjerg, oplyser politiet.

Den 18-årige fra Esbjerg forsøgte at gemme sig for politiet i den østlige del af byen, men manden blev anholdt, da han har fået dom med forbud mod at opholde sig i området. Episoden skete søndag morgen klokken 06.28, og han blev løsladt igen efter afhøring. /STOK