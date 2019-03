Fra mandag morgen klokken 9 var der rygende travlt på Skats kundecenter i Ribe med den telefoniske betjening af borgere, som ringede ind for at få styr på restskat, tilgodehavende, kørselsfradrag, børnebidrag og alle de andre ting, som påvirker den årsopgørelse, som blev tilgængelig i weekenden.

RIBE: Klokken 9.00 mandag sad 165 medarbejdere hos Skattestyrelsen i Ribe klar til at svare på spørgsmål til årsopgørelsen fra hr. Hansen i Ribe, fru Jensen i Jernved og hr. Sørensen i Sorø. Ét af Skats tre landsdækkende kundecentre er således fysisk beliggende hos Skattestyrelsen på den gamle amtsgård i Ribe. De to andre kundecentre man kan ringe til ligger i Odense og Hjørring.

- Vi har 150 fastansatte på kundecentret i Ribe, og fordi vi af erfaring ved, at der er voldsomt pres på telefonerne har vi alene i Ribe indkaldt 15 medarbejdere yderligere til at ekspedere de mange telefoniske henvendelser, fortæller funktionsleder Poul Korsholm Nielsen fra Skattestyrelsen i Ribe.

Fra samtaler med de mange medarbejdere, som fra mandag morgen besvarede borgerhenvendelserne ved Poul Korsholm Nielsen også, hvad hr. Hansen og fru Jensen ringer og spørger om.

- Rigtig mange ringer og vil gerne have en forklaring på, at de enten skal betale restskat eller have overskydende skat tilbage. Der er også rigtig mange henvendelser om kørselsfradrag, børnebidrag, håndværkerfradrag og om de skattemæssige konsekvenser af handel med værdipapirer, fortæller Poul Korsholm Nielsen.