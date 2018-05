16 madboder og barer i Street Food Esbjerg: Her er udvalget

I boden hos The Streets of Saigon vil der blive serveret friske forårsruller og rispandekager fra det vietnamesiske køkken.

Den ukronede juicekonge Mads Bo, som udover sine foredrag og bøger også er kendt fra TV2-programmet Go? Morgen Danmark, har besluttet sig for også at prøve kræfter af med en juicebar, når han i samarbejde med to unge iværksættere åbner High On Life Juicery. Her kan man blandt andet se frem til juice af rødbede, avocado, spinat, ingefær, lime, mango, æbler med videre.