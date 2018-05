16 autocampere indtager Mandø i tre dage

Han fortæller, at turen til de tre danske småøer fik rigtig mange af foreningens medlemmer til at ytre interesse for at deltage.

Hovedparten af de 3000 medlemmer af Dansk Autocamper Forening er seniorer, pensionister eller efterlønsmodtagere. I følge Villy Pedersen fra Bramming, som er manden bag ø-rundturen, bruger medlemmerne disse ture til at få ny viden om øernes historie, dagligliv og attraktioner.- Men en stor del af at have en autocamper er også hyggen og det sociale samvær. Så vi bruger også tiden på at drikke et glas rødvin og hyggesnakke. Vi er seniorer, så vi har god tid, siger Villy Pedersen.

For massivt

- Vi har ikke lavet en venteliste, men der var 60 af vores i alt 3000 medlemmer, som gerne ville med. Vi har kun sagt ja til 30 medlemmer med i alt 16 biler, fordi det ville blive for massivt, hvis vi skulle komme flere biler til de små øer, siger Villy Pedersen.

På Mandø skal autocampisterne bo på campingpladsen, og så skal de på sælsafari i hestevogn, høre om fuglelivet, digerne, stormfloderne og øens historie. På dag to skal de på en kulturhistorisk vandring på øen, besøge møllen og museet og høre om øens befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling. Og på tredjedagen skal autocamperfolket spise lokalt lammekød fra Mandø tilberedt på grill, med lokale grønsager og krydderurter.

- På både Mandø og de to andre øer, som vi besøger på rundturen er de glade for, at vi kommer. Udover, at vi bidrager til den lokale omsætning, vil vi jo også videreformidle de mange indtryk vi får fra besøget på øerne til de øvrige medlemmer af vores forening. På den måde kan vi være med til at skaffe flere turister til øerne. Jeg forventer da også, at vi næste forår laver en tilsvarende tur til Mandø og de to andre øer, siger Villy Pedersen. Han fortæller ligeledes, at der er planlagt en kommende ø-tur for autocampister til Fejø og Femø i Smålandshavet, nord for Lolland i august.