Fanø: Søndag klokken 15.20 standsede politiet en bil ved Rindby Strand på Fanø. Bag rattet sad en 16-årig pige, og på passagersædet sad pigens far. Begge kommer de fra Silkeborg.

Pigen blev sigtet for at køre bil uden kørekort, mens hendes far blev sigtet for at overlade føringen til hende.

De vil begge modtage en bøde.