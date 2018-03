150.000 kroner til spændende broprojekt i Ribe

Ribe: Ribe Kirkegårde og Ribe Byferie har planer om etablering af en bro over Stampemølle åen. Formålet med broen er at skabe en bedre sammenhæng mellem de to verdener.

Og samtidig ønsker Ribe Byferie, at turisterne får en flottere vej at gå, når de skal gå ind i byen.

Projektet har lige fået en stor økonomisk håndsrækning fra Fonden til Ribe Bys Forskønnelse.

- Ribe Byferie og Ribe Kirkegårdes projekt, Vi bygger bro mellem to verdener, får et tilskud på 150.000 kroner fra Fonden til Ribe Bys Forskønnelse. Ideen om at etablere en bro over Stampemølle åen, en trafikregulering på Damvej i Ribe og en mindre beplantning passer perfekt ind i fondens formål, siger Kjeld Thamdrup, der er formand for fonden.

- Vi synes, at det er et rigtig godt projekt, og vi mener, det er et projekt, der vil gavne mange. Der åbnes med projektet op til kirkegården, så alle kan bruge den flotte park på en ny måde. Det er oplagt, at vi støtter projektet, siger Kjeld Thamdrup. Fonden har også valgt at donere 38.000 kroner som tilskud til renovering af Johanne Dan, og har givet tilsagn om et tilskud til renovering af Ribe Plantage i form af informationstavler, borde og bænke.

Fonden har tidligere støttet julebelysningen, restaurering af Genforenings flagstangen i Vedels Anlæg, ny låge til Toldbod haven samt renovering af haven.