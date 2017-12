150.000 kroner dyr cykelparkering bliver ikke brugt

Boksene er den al af et større cykelfremme-projekt, der de sidste to år har resulteret i 270 nye cykelparkeringspladser i Esbjerg. Det samlede projekt løber op i 1,8 millioner kroner. Esbjerg Kommune har kastet 1,1 million kroner i projektet, mens de sidste 740.000 kroner kommer fra Trafikstyrelsens pulje til supercykelstier og cykelparkering.

- Det er for lidt, erkender formand for Teknik & Byggeudvalget, Anders Kronborg (S).

Hver boks kan rumme én cykel og er desuden forsynet med en kurv og to knager til for eksempel cykelhjelm og jakke.På sigt skal der skal monteres strømstik i boksene, så man kan lade sin elcykel op. Det er gratis at låne en boks og nøglen dertil kan man låne på Hovedbiblioteket med sit lånerkort. Boksene der er en del af et puljeprojekt til fremme af nye cykeltiltag, og har kostet cirka 24.300 kroner stykket. Dertil kommer en udviklingspris på 5100 kroner pr boks. Esbjerg Kommune har fået 60 procent i tilskud af en statspulje, så den reelle udgift pr boks har fra kommunal hold været cirka 18.000 kroner.

Da JydskeVestkysten i slutningen af august gik på gaden for at spørge cyklisterne, hvad de syntes om de nye cykelparkeringsbokse, var langt de fleste da også positivt stemt. Men de vidste ikke, muligheden eksisterede.

- Nu får vi det prøvet af, og hvis det ikke bliver den succes, vi havde håbet, må vi i stedet glæde os over, at vi kun har investeret i fem og at de er delvist finansieret af statspuljemidler, mener Anders Kronborg.

En ny beliggenhed

Det fik udvalgsformand Anders Kronborg (S) til at gå i tænkeboks for at finde ud af, om der kunne gøres mere for at få cyklisterne til at vælge boksene, når jernhesten skal opstaldes.

Siden har man haft en plakat med på Cyklernes Dag på Torvet og boksene har også været fremhævet på en stand til den nationale cykelkonference. Man har desuden lavet pressemeddelelser, Facebookopslag og sat information op på den enkelte boks.

Udvalgsformand Anders Kronborg vil heller ikke afvise, at en ny placering kunne være en mulighed.

- Boksene er tiltænkt pendlere, der gerne vil kombinere cyklen med kollektiv trafik. Derfor syntes vi, det gav god mening at placere boksene ved pendlerparkeringspladsen tæt på banegården, men det kan sagtens være, der er et bedre sted. Vi er eksempelvis blevet spurgt, om ikke man kan lave noget tilsvarende ude i Marbæk til mountainbikes, forklarer Anders Kronborg.

Hvorvidt boksene skal flyttes bliver dog op til det nye Teknik & Byggeudvalg at afgøre, når boksene skal evalueres engang i 2018.