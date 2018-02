1500 underskrifter samlet: Ribes indre skal ikke spærres for trafik

En selvbestaltet arbejdsgruppe har indsamlet 1500 underskrifter fra folk, der er imod, at Ribes indre by spærres af for trafik ved hjælp af pullerter. Indsamlingen fortsætter frem mod høringsfrist 18. marts.

Ribe: Esbjerg Kommune har lavet en plan, der beskriver, hvordan mængden af trafik i det indre Ribe kan reduceres, og hvordan afviklingen forbedres.

Et af midlerne er, at der opsættes pullerter ved Dagmarsgade lige efter Kurveholmen og ved enderne af Hundegade og Sønderportsgade. Det har fået en arbejdsgruppe, der blandt andet består af Betina Nørholm Poulsen fra Videokiosken, Søren Brønk fra Hotel Dagmar, Torben Møller fra Rådhus Conditoriet, lokalpolitiker Klaus Sandfeld, Peder Tørnqvist og Christian Brink, til at indsamle underskrifter mod pullerterne.

Gruppen har nu samlet 1500 underskrifter, men de vil frem mod høringsfristen 18. marts intensivere arbejdet, inden de vil aflevere underskrifterne til formanden for Trafik og Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen, og borgmester Jesper Frost Rasmussen.

- Der er slet ingen tvivl om, at jeg ligeså godt kan dreje nøglen om på min butik, hvis pullerterne kommer. For jeg får ingen kunder, hvis de ikke kan køre herind i Ribes gamle bydel. Så det er klart, at jeg er meget imod den løsning, som foreslås i planen, siger Bettina Nørholm Poulsen, der støttes af Klaus Sandfeld.

- Vi har en bymidte med masser af liv, og det ønsker vi ikke at få ødelagt. Løsningen med pullerter vil helt klart fjerne det gode liv, der er i området omkring Ribe Domkirkeplads og resten af bymidten. Der er mange, der tror, at det er planen, at pullerterne skal opsættes ved domkirkepladsen, men det er jo ikke tilfældet. Det er hele bymidten, der lukkes af, og det vil skade både butikker, og dem der bor i bymidten, siger Klaus Sandfeldt.

Hvis man vil støtte gruppen med sin underskrift er det muligt hos blandt andre Hotel Dagmar, Ribes Broderi & Garn, Videokiosken og Rådhus Conditoriet.